«Как будто финал Лиги чемпионов посмотрели». Казанский — о матче «Арсенал» — «Ливерпуль»

Известный спортивный журналист и комментатор Денис Казанский высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне в Лондоне встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Как будто финал Лиги чемпионов посмотрели сегодня в Лондоне. Это ирония, если что. «Арсенал» настолько, особенно во втором тайме, преисполнился давлением от игры, что пропало чувство самой игры. «Ливерпулю» было важно не проиграть. Это тоже можно понять. Никто не заслужил большего. «Арсенал» точно был лучше в первом тайме и провёл свой отрезок в середине тайма, когда кислорода не хватало «Ливерпулю» катастрофически.

Но не забил. «Ливерпуль» забрал почти весь второй тайм. Но обсуждать шансы невозможно. Они все материализовались в подходы. За это голы не дают. Как и за ноль ударов в створ. Дискотека не удалась. Хотя Пепу понравилось наверняка», — написал Казанский в своём телеграм-канале.