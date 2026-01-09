Игрок «Пари НН» Царукян поедет на сборы с «Ахматом»

«Пари Нижний Новгород» официально объявил, что футболист команды Валерий Царукян отправится на первый зимний сбор в составе «Ахмата». Игрок хочет перейти в стан грозненцев. Клубы ведут переговоры по этому поводу.

«Футбольные клубы «Пари НН» и «Ахмат» достигли договорённости о том, что полузащитник Валерий Царукян проведёт первый зимний сбор в составе грозненской команды. Это решение так же принято в соответствие с пожеланиями самого игрока

Царукян будет находиться в расположение «Ахмата» до 19 января. В случае достижения договорённости между клубами о переходе прав на игрока, «Пари НН» проинформирует об этом дополнительно», — написала пресс-служба «Пари НН».

В первой части сезона Царукян сыграл за «Пари НН» четыре матча в Мир РПЛ и две встречи в Кубке России.