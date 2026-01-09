Невилл определил проблему «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что игроки «Ливерпуля» столкнулись с проблемами ментального характера в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы, набрав 35 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

«Они добрались до вершины. Выиграли чемпионат. А потом… «Мы сделали это!» По сути, «Ливерпуль», игроки команды расслабились. Вот что произошло. Можно ли сомневаться в менталитете футболистов мерсисайдцев? Или дело всё-таки в чём-то другом? Думаю, сейчас и сами игроки задаются этим вопросом», — приводит слова Невилла английское онлайн-издание Daily Mail.