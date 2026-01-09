«Челси» объявил, кто войдёт в тренерский штаб Лиама Росеньора

Пресс-служба «Челси» сообщила, кто войдёт в тренерский штаб новоиспечённого главного тренера первой команды «синих» Лиама Росеньора. Специалист начал работу в лондонском клубе 6 января.

«41-летний Лиам принял команду во вторник. После того как он понаблюдал за нашим матчем с «Фулхэмом», Росеньор впервые выйдёт на тренерскую скамейку в субботу, когда мы будем играть с «Чарльтон Атлетик» в третьем раунде Кубка Англии. К Росеньору на «Стэмфорд Бридж» присоединились Калифа Сиссе и Джастин Уокер. Оба стали тренерами основной команды, ранее они работали с Росеньором в «Страсбурге».

Бен Уорнер также перешёл в «Челси» из клуба Лиги 1 в качестве аналитика основной команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Челси».