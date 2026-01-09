«Ахмат» сообщил, что взял на сборы воспитанника «Краснодара»

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила, что с первой командой на зимние сборы отправится 19-летний воспитанник «Краснодара», защитник «Велеса» Кирилл Кистенёв.

«В расположение команды на первом сборе в Турции также прибыл защитник «Велеса» Кирилл Кистенёв. Футболист будет проходить просмотр в составе «Ахмата», по итогам которого тренерским штабом будет определено его будущее в клубе», — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

За «Велес» Кистенёв выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 13 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.