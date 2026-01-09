Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Артета высказался о сложном рождественском периоде «Арсенала»

Артета высказался о сложном рождественском периоде «Арсенала»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сложном рождественском периоде в английском футболе. Он считает, что «канониры» достойно справились с испытаниями и плотным графиком.

«Каждый раз, когда не выигрываешь, это неприятно. Но если бы побеждали всегда, тогда мы бы опережали соперника на 15 или 20 очков. Я должен похвалить команду и игроков в отдельности за то, что они сделали в новогодний и рождественский период. Потому что требования и расписание были невероятно сложные. И то, что они сделали, — это просто замечательно. Поэтому, пройдя этот период со всеми проблемами, которые у нас были, я думаю, ребята заслуживают моей похвалы и признания. Мы вышли из сложного периода в сильной позиции», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

