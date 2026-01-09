Александр Елагин: «Ливерпуль» ехал к «Арсеналу» не проиграть и не проиграл

Известный спортивный журналист и комментатор Александр Елагин высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Прошедшая накануне в Лондоне встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Сегодня Фримпонг явил себя главным «бегунком» в атаке «Ливерпуля». И, по-моему, это факт оказался неожиданным для «Арсенала». Голландец часто оказывался свободным – настолько неожиданными были его вылазки в нападение. Такое впечатление, что «канониры» просто не знали, кто его должен был держать.

После перерыва «Ливерпуль» пришёл в себя, больше владел мячом и практически ни в чём не уступал «Арсеналу», игроки которого явно устали. Элементарно – устали. Ставка была сделана на первый тайм, но гости устояли! Замены, проведённые Артетой, никак не усилили игру хозяев. «Ливерпуль» приехал на «Эмирейтс» не проиграть! И не проиграл!

Безупречно проведённая игра в обороне! Прекрасный для сегодняшнего чемпиона результат. Да – таков сегодня «Ливерпуль» и таков «Арсенал». Устоять перед ним – сложнейшая задача. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» возросла до 10 матчей. Гроссмейстерская ничья!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.