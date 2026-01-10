Скидки
Главная Футбол Новости

Байер — Штутгарт: во сколько начало матча 16-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Байер» — «Штутгарт»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между леверкузенским «Байером» и «Штутгартом». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
В минувшем туре «фармацевты» победили «РБ Лейпциг» со счётом 3:1, а «швабы» разделили очки с «Хоффенхаймом» — 0:0. В следующем туре команда Каспера Юльманна встретится с «Гамбургом» (13 января), а подопечные Себастьяна Хёнеса сыграют с «Айнтрахтом» (13 января).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
