«Байер» — «Штутгарт»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между леверкузенским «Байером» и «Штутгартом». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «фармацевты» победили «РБ Лейпциг» со счётом 3:1, а «швабы» разделили очки с «Хоффенхаймом» — 0:0. В следующем туре команда Каспера Юльманна встретится с «Гамбургом» (13 января), а подопечные Себастьяна Хёнеса сыграют с «Айнтрахтом» (13 января).

