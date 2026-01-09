«Манчестер Сити» объявил о трансфере Антуана Семеньо

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о трансфере вингера Антуана Семеньо из «Борнмута». Стороны подписали контракт на пять с половиной лет.

По информации в СМИ, сумма трансфера составила € 75 млн (£ 65 млн). Ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ («Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы перейти в стан «горожан». Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.