Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 января

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 12 по 18 января.

13 января, вторник, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Бахчешехир» — «Манреза».

Еврокубок, «Бахчешехир» — «Манреза». 13 января, вторник, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Гамбург» — «Байер».

Бундеслига (Германия), «Гамбург» — «Байер». 14 января, среда, 20:00 — футбол: Кубок африканских наций, 1/2 финала.

Кубок африканских наций, 1/2 финала. 14 января, среда, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». 15 января, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Дубай» — «Виртус».

Евролига, «Дубай» — «Виртус». 15 января, четверг, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Аугсбург» — «Унион».

Бундеслига (Германия), «Аугсбург» — «Унион». 16 января, пятница, 10:50 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Чжанцзякоу). Женщины, HS 140.

Кубок мира по прыжкам с трамплина (Чжанцзякоу). Женщины, HS 140. 16 января, пятница, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, супергигант.

Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, супергигант. 16 января, пятница, 21:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Монако» — «Лорьян».

Лига 1 (Франция), «Монако» — «Лорьян». 17 января, суббота, 09:05 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Саппоро). Мужчины, HS 137.

Кубок мира по прыжкам с трамплина (Саппоро). Мужчины, HS 137. 17 января, суббота, 11:35 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Компакт. HS 100.

Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Компакт. HS 100. 17 января, суббота, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, скоростной спуск.

Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, скоростной спуск. 17 января, суббота, 17:30 — футбол: Мультикаст матчей Бундеслиги (Германия).

Мультикаст матчей Бундеслиги (Германия). 17 января, суббота, 20:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Бавария».

Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Бавария». 17 января, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Анже» — «Марсель».

Лига 1 (Франция), «Анже» — «Марсель». 18 января, воскресенье, 11:05 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Гундерсен. HS 100.

Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Гундерсен. HS 100. 18 января, воскресенье, 13:05 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Тарвизио). Женщины, супергигант.

Кубок мира по горнолыжному спорту (Тарвизио). Женщины, супергигант. 18 января, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Страсбург» — «Метц».

Лига 1 (Франция), «Страсбург» — «Метц». 18 января, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ренн» — «Гавр».

Лига 1 (Франция), «Ренн» — «Гавр». 18 января, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лион» — «Брест».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.