Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 января

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 января
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 12 по 18 января.

  • 13 января, вторник, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Бахчешехир» — «Манреза».
  • 13 января, вторник, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Гамбург» — «Байер».
  • 14 января, среда, 20:00 — футбол: Кубок африканских наций, 1/2 финала.
  • 14 января, среда, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».
  • 15 января, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Дубай» — «Виртус».
  • 15 января, четверг, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Аугсбург» — «Унион».
  • 16 января, пятница, 10:50 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Чжанцзякоу). Женщины, HS 140.
  • 16 января, пятница, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, супергигант.
  • 16 января, пятница, 21:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Монако» — «Лорьян».
  • 17 января, суббота, 09:05 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Саппоро). Мужчины, HS 137.
  • 17 января, суббота, 11:35 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Компакт. HS 100.
  • 17 января, суббота, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Венген). Мужчины, скоростной спуск.
  • 17 января, суббота, 17:30 — футбол: Мультикаст матчей Бундеслиги (Германия).
  • 17 января, суббота, 20:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Бавария».
  • 17 января, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Анже» — «Марсель».
  • 18 января, воскресенье, 11:05 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Оберхоф). Мужчины. Гундерсен. HS 100.
  • 18 января, воскресенье, 13:05 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Тарвизио). Женщины, супергигант.
  • 18 января, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Страсбург» — «Метц».
  • 18 января, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ренн» — «Гавр».
  • 18 января, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лион» — «Брест».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

