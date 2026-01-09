Семеньо выступил с заявлением после перехода в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Антуан Семеньо сделал амбициозное и эмоциональное заявление после перехода в стан «горожан» из «Борнмута». Стороны заключили контракт на пять с половиной лет.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Сити». Я наблюдал за игрой «Сити» на протяжении последнего десятилетия под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добивались невероятных успехов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Они установили высочайшие стандарты, это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового класса и одним из величайших тренеров всех времён — Пепом Гвардиолой.

У меня огромный потенциал для развития, поэтому быть в этом клубе на этом этапе моей карьеры — идеально для меня. Это настоящая привилегия. Моя лучшая игра ещё впереди, я в этом уверен. И «Сити» находится в отличном положении — они по-прежнему участвуют в четырёх соревнованиях. Я действительно чувствую, что могу помочь им провести сильную вторую половину сезона.

«Этихад» — мой новый дом. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками здесь и надеюсь показать всем, на что я способен», — приводит слова Семеньо сайт клуба.