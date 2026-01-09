Скидки
Рой Кин: «Ливерпуль» — плохой чемпион Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы, набрав 35 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

«Они плохие чемпионы. Когда играешь за большие клубы и выигрываешь титул, всё всегда зависит от того, что ты сделаешь в следующем сезоне. Когда мерсисайдцы выиграли титул четыре или пять лет назад, то на следующий сезон тоже сильно отстали.

На это есть причины: травмы и перестановки в составе. Но отставание слишком велико. Они отстают на 14 очков от того места, где были в прошлом сезоне, – это серьёзный спад», — приводит слова Кина английское онлайн-издание Daily Mail.

