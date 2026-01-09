Скидки
Андрей Талалаев: я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что желает работать в команде, которая претендует на чемпионский титул. После 18 туров этого сезона Мир РПЛ «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

— Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

— Это «Балтика»?
— Я думаю, это нужно спросить у «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

