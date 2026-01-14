«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прямая видеотрансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30

Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Фрайбург: прямая трансляция матча 17-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнётся в 22:30

Комментарии

Сегодня, 14 января, в 22:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2026, среда. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Орбан – 53'     2:0 Ромуло – 56'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
