22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Лорьян: прямая трансляция матча 18-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнётся в 21:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Монако» — «Лорьян»
Комментарии

16 января в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Монако
Окончен
1 : 3
Лорьян
0:1 Дьенг – 68'     1:1 Фати – 76'     1:2 Макенго – 85'     1:3 Карим – 87'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Не жалею о решении». Генменеджер «Монако» — о главном тренере клуба Поконьоли

Российские футболисты за рубежом:

