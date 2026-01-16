Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Лорьян: во сколько начало матча 18-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Монако» — «Лорьян»: во сколько начало матча 18-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Лорьян
Лорьян
0:1 Дьенг – 68'     1:1 Фати – 76'     1:2 Макенго – 85'     1:3 Карим – 87'    

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Лионом» и уступила со счётом 1:3. В следующем туре «Монако» сыграет с «Гавром» (24 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лорьян» проводил матч с «Метцем», в котором сыграл вничью со счётом 1:1. В 19-м туре подопечные Оливье Панталони встретятся с «Ренном» (24 января).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Карпин рассказал о желании встретиться с Захаряном, Головиным и Сафоновым зимой

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android