«Монако» — «Лорьян»: во сколько начало матча 18-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Лионом» и уступила со счётом 1:3. В следующем туре «Монако» сыграет с «Гавром» (24 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лорьян» проводил матч с «Метцем», в котором сыграл вничью со счётом 1:1. В 19-м туре подопечные Оливье Панталони встретятся с «Ренном» (24 января).

