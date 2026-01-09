Семеньо — после перехода в «Манчестер Сити»: я ещё не достиг своего пика!

Новичок «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высказался о своих игровых качествах после трансфера из «Борнмута».

«Я бы описал себя как мощного, быстрого, сильного, результативного игрока, но при этом продолжающего развиваться. Я чувствую, что ещё не достиг своего пика!

Мне ещё многому предстоит научиться, и переход в «Сити» станет лучшим решением для моего развития. Лучшие тренеры и лучшие одноклубники поднимут мою игру на новый уровень.

Я чувствую, что прогрессирую, и здесь очень много молодых игроков, которые, я думаю, тоже станут топ-игроками. Я хочу быть частью этого и хочу снова переписать историю», — приводит слова Семеньо официальный сайт «Манчестер Сити».