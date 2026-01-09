Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Талалаев: удержать всех игроков «Балтики» будет сложно, мои футболисты — звёзды

Талалаев: удержать всех игроков «Балтики» будет сложно, мои футболисты — звёзды
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев допустил, что некоторые игроки его команды сменят клубную прописку. После 18 туров этого сезона Мир РПЛ «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

«Мы здравомыслящие люди и понимаем, что удержать всех футболистов будет очень сложно. Потому что… Я считаю и всегда говорю об этом, что мои футболисты — это звёзды. Сегодня. Для российского чемпионата. Называйте любую фамилию — это футболисты, которые не уступают никому из топ-команд, которые ценятся выше.

Любой из моих подопечных, даже не из основного состава, под эти характеристики подходит, потому что они конкурентоспособны на фоне этих самых звёзд», — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

