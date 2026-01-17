Начало мультикаста матчей 18-го тура Бундеслиги

17 января в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, стартующих в указанное время.

В 17:30 мск начнутся следующие игры:

«Вольфсбург» — «Хайденхайм»;

«Хоффенхайм» — «Байер»;

«Кёльн» — «Майнц»;

«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»;

«Гамбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

