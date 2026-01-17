Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мультикаст матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 17:30, где смотреть матчи Боруссии Д, Байера

Начало мультикаста матчей 18-го тура Бундеслиги
Комментарии

17 января в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, стартующих в указанное время.

Смотрите мультикаст здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

В 17:30 мск начнутся следующие игры:

«Вольфсбург» — «Хайденхайм»;
«Хоффенхайм» — «Байер»;
«Кёльн» — «Майнц»;
«Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули»;
«Гамбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Боруссия» Д нацелилась на нападающего «Ман Сити» — Романо

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android