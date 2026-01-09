Скидки
«Оренбург» объявил об уходе тренера Айткулова

«Оренбург» объявил об уходе тренера Айткулова
Комментарии

Пресс-служба «Оренбурга» объявила, что клуб покинул бывший футболист, ассистент тренера оренбуржцев Ильшат Айткулов.

«ФК «Оренбург» и Ильшат Нургалиевич достигли взаимного согласия о завершении сотрудничества. Вся футбольная жизнь Ильшата Нургалиевича неразрывно связана с нашим клубом, а его имя золотыми буквами вписано в историю успехов «Газовика» и «Оренбурга»:

– 397 матчей в составе «Газовика»;
– Капитан команды;
– Автор первого гола в истории стадиона «Газовик»;
– 35 лет в структуре клуба как игрок и тренер.

Благодарим за профессионализм и преданность, ЛЕГЕНДА!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Официально
«Оренбург» объявил об уходе Анри Чичинадзе
Комментарии
