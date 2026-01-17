«РБ Лейпциг» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Команды встречались в 1-м туре нынешнего сезона Бундеслиги. В той игре мюнхенская команда разгромила «быков» со счётом 6:0. В минувшем сезоне «РБ Лейпциг» и «Бавария» встречались дважды. В первом круге подопечные Венсана Компани победили соперника со счётом 5:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 3:3.

Самые дорогие футболисты: