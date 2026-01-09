Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Волга» объявила о переходе воспитанника академии «Зенита» Бабурина

«Волга» объявила о переходе воспитанника академии «Зенита» Бабурина
Комментарии

Ульяновская «Волга» объявила о переходе в клуб воспитанника системы санкт-петербургского «Зенита», вратаря Егора Бабурина. Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

«Егор Бабурин – новый вратарь «Волги».Ульяновцы достигли соглашения о переходе в их стан экс-голкипера питерского «Зенита», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара» и московского «Торпедо». На лицевом счету Бабурина 54 игры в РПЛ и 124 в ФНЛ. Прошлый сезон в составе столичных автозаводцев завершил в зоне прямого выхода в элиту российского футбола, но по широко известным, неспортивным причинам вместе с командой и нынешний вынужден был начать снова в Лучшей Лиге мира. Несмотря на неудачную для чёрно-белых осень, в двух из шести проведённых матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. Рады приветствовать Егора в своих рядах!» — сказано в сообщении пресс-службы «Волги».

Материалы по теме
Павел Каманцев прокомментировал арест арбитра Егора Егорова по делу «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android