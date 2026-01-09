«Волга» объявила о переходе воспитанника академии «Зенита» Бабурина

Ульяновская «Волга» объявила о переходе в клуб воспитанника системы санкт-петербургского «Зенита», вратаря Егора Бабурина. Ранее голкипер выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

«Егор Бабурин – новый вратарь «Волги».Ульяновцы достигли соглашения о переходе в их стан экс-голкипера питерского «Зенита», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара» и московского «Торпедо». На лицевом счету Бабурина 54 игры в РПЛ и 124 в ФНЛ. Прошлый сезон в составе столичных автозаводцев завершил в зоне прямого выхода в элиту российского футбола, но по широко известным, неспортивным причинам вместе с командой и нынешний вынужден был начать снова в Лучшей Лиге мира. Несмотря на неудачную для чёрно-белых осень, в двух из шести проведённых матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. Рады приветствовать Егора в своих рядах!» — сказано в сообщении пресс-службы «Волги».