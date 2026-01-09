«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в рамках английской Премьер-лиги до девяти матчей. Накануне, 8 января, «Ливерпуль» встречался с «Арсеналом» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

В последний раз «красные» проигрывали в рамках чемпионата Англии в конце ноября 2025-го — мерсисайдцы уступили «Ноттингему» со счётом 0:3. С тех пор команда Арне Слота одержала четыре победы, а пять встреч свела вничью.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Бёрнли» на домашней арене.