Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей
Комментарии

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в рамках английской Премьер-лиги до девяти матчей. Накануне, 8 января, «Ливерпуль» встречался с «Арсеналом» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

В последний раз «красные» проигрывали в рамках чемпионата Англии в конце ноября 2025-го — мерсисайдцы уступили «Ноттингему» со счётом 0:3. С тех пор команда Арне Слота одержала четыре победы, а пять встреч свела вничью.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Бёрнли» на домашней арене.

Материалы по теме
Рой Кин: «Ливерпуль» — плохой чемпион Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android