«Ренн» — «Гавр»: прямая видеотрансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 19:15

Сегодня, 18 января, в 19:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ренн» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

