Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Новичок «Манчестер Сити» Семеньо: я сильный, бесстрашный и готов покорить мир!

Новичок «Манчестер Сити» Антуан Семеньо сделал амбициозное и эмоциональное заявление после перехода в стан «горожан» из «Борнмута». Стороны заключили контракт на пять с половиной лет.

«Что ж, мне пришлось стать сильным человеком, чтобы добиться перехода в «Манчестер Сити». Я чувствую, что эмоционально и морально мне пришлось стать действительно сильным. Меня поддерживали семья и друзья, моя невеста, которые всегда подбадривали и подталкивали вперёд. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы пережить множество сложностей. Но это сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Сильным, бесстрашным и готовым покорить мир! На 100%», — цитирует Семеньо пресс-служба «Манчестер Сити».

