Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Андрей Талалаев признался, что ранее вёл переговоры со «Спартаком»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ранее вёл переговоры с московским «Спартаком». По словам специалиста, это было около трёх лет назад, когда он возглавлял грозненский «Ахмат».

— Когда говорят про «Спартак», да…

— Говорят много! Сейчас, правда, Карседо пришёл, но неважно, говорили много.
— Ради интереса вам скажу, что я трижды встречался с Лукой Каттани, спортивным директором (работал в «Спартаке» с 2021 по 2022 год. — Прим. «Чемпионата»).

— Это прошлым.
— Да. Кто-то об этом знает? Никто. Поэтому когда говорят, что у меня всё на вынос, понты дороже денег… Я такой, какой я есть! И у меня были эти встречи, мы работали, была возможность (уйти в «Спартак». — Прим. «Чемпионата»), я сказал: «Договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились, мы закрыли эту тему. И никто об этом не знал на протяжении вот этих трёх лет, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

