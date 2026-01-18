Скидки
Лион — Брест: прямая трансляция матча 18-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнётся в 22:45

«Лион» — «Брест»: прямая видеотрансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45
Комментарии

Сегодня, 18 января, в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лион» и «Брест». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 18-й тур
18 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
1:0 Шульц – 41'     2:0 Абнер – 45+1'     2:1 Эбимбе – 87'    
Удаления: нет / дель Кастильо – 19'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
