Отец Боселли опроверг информацию о договорённости с «Краснодаром» о трансфере нападающего

Пабло Боселли, отец и агент футболиста «Пари НН» Хуана Боселли, опроверг информацию о трансфере своего сына в «Краснодар». Накануне такие новости появились в СМИ.

— Правда ли, что Хуан близок к переходу в «Краснодар»?

— У нас никаких новостей нет.

— Значит, Хуан начнёт предсезонную подготовку в «Пари НН»?

— Если до этого времени ничего не произойдёт, то так и будет, — сообщил Пабло Боселли корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Боселли провёл за «Пари Нижний Новгород» 20 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов. Действующий контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2026 года.