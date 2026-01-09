Скидки
Антуан Семеньо рассказал о секрете своего успеха

Новичок «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал, чем обусловлен его успех.

«Всё начинается с утра, когда я молюсь. Днём и ночью я тоже обязательно молюсь. И я всегда записываю то, что могу улучшить в себе и в чём могу стать лучше. А ещё меня окружают правильные люди. Я чувствую, что именно эти три вещи привели меня к сегодняшнему успеху. Поэтому мне просто нужно держать этих людей рядом, продолжать совершенствоваться, записывать всё и молиться», — цитирует Семеньо пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

