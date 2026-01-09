«Эта проблема занижала мой уровень». Юрий Сёмин — о работе за границей

Бывший главный тренер московского «Локомотива», «Ростова», «Мордовии» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал о трудностях работы за границей. В 1991 году Сёмин работал консультантом олимпийской сборной Новой Зеландии.

«Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где своё. Плюс у меня не пошёл язык. А моё лучшее качество — психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе.

В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».