Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Эта проблема занижала мой уровень». Юрий Сёмин — о работе за границей

«Эта проблема занижала мой уровень». Юрий Сёмин — о работе за границей
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива», «Ростова», «Мордовии» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал о трудностях работы за границей. В 1991 году Сёмин работал консультантом олимпийской сборной Новой Зеландии.

«Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где своё. Плюс у меня не пошёл язык. А моё лучшее качество — психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе.

В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

