Микель Артета обратился к болельщикам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратился к болельщикам лондонского клуба. Он поблагодарил фанатов за поддержку. А также Артета подчеркнул, что «канонирам» очень важна поддержка болельщиков во второй половине сезона.

«Мы снова будем бороться! Огромное спасибо за атмосферу и за вашу постоянную поддержку команды! Сейчас мы находимся в очень сильной позиции в АПЛ, и нам нужно продолжать в том же духе. Сезон ещё в самом разгаре, и поддержка болельщиков нам необходима», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, по итогам 21 тура «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.