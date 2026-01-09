Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Артета прокомментировал скандальный эпизод с Мартинелли в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поведение вингера «канониров» Габриэла Мартинелли в ситуации с травмой защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 (0:0). Конор Брэдли получил повреждение на пятой компенсированной минуте встречи. Мартинелли подумал, что соперник симулирует, и попытался выпихнуть его за пределы поля. В итоге Конора унесли с поля на носилках.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

«Те, кто знает Мартинелли, также знают, что он невероятно дружелюбный парень. И, вероятно, он не разобрался, что произошло. Я объясню Конору Брэдли ситуацию, чтобы он всё правильно понял. Габи, вероятно, не осознавал, что произошло», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Новости. Футбол
