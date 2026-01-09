Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев: Кисляк делает себя сам, Батраков — с другой планеты немножко

Андрей Талалаев: Кисляк делает себя сам, Батраков — с другой планеты немножко
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о полузащитниках ЦСКА и «Локомотива» соответственно Матвее Кисляке и Алексее Батракове.

«Сегодня очень много обсуждений идёт [относительно выбора]: Батраков или Кисляк. Но это то же самое, что [выбирать между] Месси и Роналду. Ну, на мой взгляд. Роналду сделал себя сам. Кисляк делает [себя сам] работой, движением, перемещением. У него нет того, что мы не понимаем. Батраков… Он, ну, как с другой планеты немножко.

Он другой. И когда мне говорят: «Почему ты не ставишь Батракова на первое место?» Да потому что ему дано природой больше. Он может быть абсолютно лучшим», — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
