Владимир Габулов поддержал возможный приход Жиркова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Бывший футболист Владимир Габулов поддержал возможный приход экс-полузащитника ЦСКА и «Челси» Юрия Жиркова в тренерский штаб Ролана Гусева в московском «Динамо».

«Юра Жирков известен как очень умный, вдумчивый и креативный футболист. Он всегда показывал очень умный футбол на своей позиции и мог даже перестроиться и играть на другой позиции. Он всегда отличался способностью делать анализ даже тогда, когда был футболистом. И сейчас, отучившись на тренера, я думаю, это отличное начало тренерской карьеры!

Я хочу пожелать Юре удачи и успехов. Я очень рад за него, что он начинает тренерскую карьеру. И думаю, что он будет очень полезен «Динамо». В сочетании с Роланом Гусевым и руководством Юра наберётся опыта, и у него всё получится!» — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.