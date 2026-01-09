Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Мне классно». Андрей Талалаев — о критике

Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил, как он относится к критике в свой адрес. После 18 туров этого сезона Мир РПЛ «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

— Когда идёт критика в ваш адрес, как вы её воспринимаете?
— Мне отлично. Я умею жить в конфликтах. Умею под давлением.

— Это я знаю, это я видел, да.
— Мне классно! Но я не могу терпеть необоснованную критику. Когда люди не видят заслуг моих игроков, моего клуба, моих руководителей. Вот это я не могу терпеть. Меня бесит это. Триггерит! — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

