Омар Мармуш принял решение по будущему в «Манчестер Сити»

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш принял решение по поводу своего будущего. Футболист не планирует покидать стан «горожан» в январе. Он намерен остаться в команде и бороться за место в составе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

При этом, по сведениям источника, у Мармуша на руках есть несколько предложений от других топ-клубов.

26-летний египетский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» в январе 2025 года за € 68 млн. Однако с тех пор он не стал важным игроком основного состава. В этом сезоне Мармуш провёл всего 15 матчей, в большинстве из которых выходил на замену. На его счету лишь 206 игровых минут.

