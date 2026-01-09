Виталий Денисов: Батракову подошёл бы любой чемпионат из топ‑5

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Денисов заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков способен проявить себя в любой из пяти ведущих европейских лиг. Батракову 20 лет, в текущем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал девять голевых передач.

— Какой чемпионат подошёл бы Батракову для продолжения карьеры?

— Он быстрый, техничный футболист. Тренеры любят таких ребят. Ему бы влёгкую подошёл любой чемпионат из топ‑5, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.