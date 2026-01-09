Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Денисов: Батракову подошёл бы любой чемпионат из топ‑5

Виталий Денисов: Батракову подошёл бы любой чемпионат из топ‑5
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Денисов заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков способен проявить себя в любой из пяти ведущих европейских лиг. Батракову 20 лет, в текущем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал девять голевых передач.

— Какой чемпионат подошёл бы Батракову для продолжения карьеры?
— Он быстрый, техничный футболист. Тренеры любят таких ребят. Ему бы влёгкую подошёл любой чемпионат из топ‑5, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Андрей Талалаев: Кисляк делает себя сам, Батраков — с другой планеты немножко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android