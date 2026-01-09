Артета оценил игру Дьёкереша в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру форварда Виктора Дьёкереша в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Шведский форвард голами не отметился, а игра завершился вничью — 0:0.

«Он отлично занимал позицию, но зачастую мяч не доходил до него. Но моменты были. Обычно мы заходим в штрафную, и мяч почти всегда у нас в ногах. И обычно это приводит к голу. В матче с «Манчестер Сити» сделать это не удалось. Это тот аспект, над которым нам сейчас нужно поработать. Вероятно, игра в атаке не соответствовала тому уровню, к которому мы привыкли», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.