Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Песьяков ответил, сможет ли «Спартак» под руководством Карседо бороться за чемпионство

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых, а также оценил перспективы команды под руководством испанца. Карседо подписал со «Спартаком» контракт до лета 2028 года.

— Какое будущее у «Спартака» с таким тренером, как Карседо?
— Сложно говорить, это же «Спартак», постоянные качели, а уже хочется стабильности. Мне кажется, история с назначением Карседо неплохая. Думаю, он вырос как личность, его результаты говорят сами за себя, ментально всё будет выдерживать.

— Такой эмоциональной истории, как с Деяном Станковичем, не будет?
— Всё зависит от результата. Будут побеждать, значит, не надо так скакать. Хотя у Андрея Талалаева есть с этим проблемы, несмотря на то что «Балтика» хорошо играет. Но это эмоции. Он сам говорит, что в игре его лучше не трогать, он не всегда справляется с эмоциями.

— Смогут ли красно‑белые бороться с Карседо за чемпионство?
— Не в этом сезоне. В следующем, если дадут время, почему бы и нет, — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Новости. Футбол
