Талалаев заявил, что руководство «Динамо» поступило неверно, отправив Карпина в отставку

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о Валерии Карпине, который ранее работал в московском «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул в ноябре 2025 года. Сообщалось, что российский специалист ушёл в отставку по собственному желанию.

«Когда говорят, что Карп (Карпин. — Прим. «Чемпионата») не изменил ничего в «Динамо»… Да Карп был близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол. Проблема в обороне… У него была самая агрессивная команда в прессинге. Самая агрессивная по ударам.

Не везло, не было результата, не было баланса между игрой [в атаке] и обороной. Какие бы ни были у меня отношения к нему лично, я всегда вступлю в защиту, что руководители поступили неправильно, отправив его в отставку», — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».