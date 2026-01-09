Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Нападающий «Крыльев» Раков: отпуск с морем накрылся — операция перенеслась на декабрь

Комментарии

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал, как провёл отпуск этой зимой.

«Отпуск сложился не совсем так, как хотелось. Травма и операция вписались в декабрьские дни, хотя планировалось на конец ноября. Но я приболел, поэтому всё перенеслось. В итоге накрылся отпуск с морем, но прекрасно провёл время в Москве, Новый год встретил в кругу близких людей у себя на даче.

Сегодня после УМО спокойненько поеду покушаю с родными, отметим день рождения, а на следующий день уже вылет. Конечно, так рано можно было не собираться, хотелось поспать. Но хотелось увидеть ребят из команды, пообщались», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
