Талалаев ответил, как поступит, если его пригласит топ-клуб РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил, что сделает, если ему поступит предложение возглавить топ-клуб Мир РПЛ. По словам специалиста, прежде всего заинтересованной стороне нужно будет договориться с руководством «Балтики».

— Если будет предложение от топ-клуба РПЛ?

— У меня есть договорённость с руководителями [«Балтики»], что если будет предложение из-за границы достойное, то я могу пожать руки в любой момент, объясниться…

— А если от команды РПЛ?

— Есть контрактные обязательства. Сначала должны разговаривать руководители клубов, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».