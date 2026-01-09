Микель Артета рассказал, чем гордится в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, чем он гордится в лондонском клубе. Испанец выделил стабильность и стремление футболистов побеждать.

«Чем больше всего горжусь в «Арсенале»? Стремлением игроков к победе и стабильностью, которую они демонстрируют. Учитывая наш график игр и ситуацию, с которой нам приходится сталкиваться, то, что показывают наши игроки, — это просто замечательно. Мы хотим продолжать совершенствоваться и учиться. А каждый матч — это возможность для этого», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, по итогам 21 тура «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.