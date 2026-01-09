Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ринат Дасаев высказался о назначении Хуана Карседо в «Спартак»

Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Что я могу сказать о Карседо в «Спартаке», если я не видел его тренировочный процесс и не знаю его? Надо посмотреть, что будет. Мы играем в угадайку — сможет или не сможет. Давайте посмотрим, что получится у Карседо в «Спартаке», а потом уже будем разговаривать на эту тему. Естественно, тренеру всегда опыт работы помогает.

Клуб решает, какого тренера назначать, это их прерогатива. Если они считают, что лучше назначить Карседо, значит, так лучше. Будем надеяться, что всё будет хорошо, болеть и переживать за «Спартак»!» — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

