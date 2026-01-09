Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Москва — город номер один по многим показателям, она вне конкуренции

Юрий Сёмин: Москва — город номер один по многим показателям, она вне конкуренции
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива», «Ростова», «Мордовии» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал, что ему очень комфортно жить в Москве. По словам специалиста, столица Российской Федерации является городом номер один по многим показателям, в частности по чистоте, красоте и качеству сервиса.

«Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там (за границей. — Прим. «Чемпионата») буду делать?» — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Андрей Талалаев: я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android