Юрий Сёмин: Москва — город номер один по многим показателям, она вне конкуренции

«Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там (за границей. — Прим. «Чемпионата») буду делать?» — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».