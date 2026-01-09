Камоцци: впервые слышу, чтобы Каттани общался с Талалаевым о «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал высказывание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который ранее заявил, что однажды мог возглавить красно-белых. Талалаев сообщил, что договаривался о переходе в «Спартак» с Лукой Каттани, который работал спортивным директором москвичей в 2021-2022 годах.

«Я впервые слышу, чтобы Каттани, во время работы в «Спартаке», общался с Талалаевым. Лучше спросить у Луки», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. Прежде он работал в «Ахмате», «Торпедо», «Химках» и других российских клубах.