Андрей Талалаев: весной «Балтика» станет ещё сильнее

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что в весенней части сезона Мир РПЛ его команда будет выглядеть ещё лучше, чем осенью-зимой 2025-го.

— «Балтика» функционально готова лучше всех команд. Если чистого игрового времени у нас будет под 60 минут, наше преимущество будет ещё лучше. Сейчас после весны… «Балтика» станет ещё сильнее. Я в этом [смысле] спокоен.

— Такая уверенность у вас?

— 100%. Если не уйдут футболисты, я вам гарантирую, что мы будем сильнее.

— Но вы понимаете, что если этого не случится, то это же будут вспоминать...

— Да пускай вспоминают. Мне фиолетово! Я знаю, что мы делаем. Это методика, которую мы используем 14 лет. У нас весной команды набирают. Я знаю, что мы можем сделать. И я знаю, что мы это сделаем, если нам не будут мешать и не распродадут больше трёх человек, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».