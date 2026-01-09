Кухарчук: Батраков точно не сможет стать новым Аршавиным

Российский футболист Илья Кухарчук высказался об уровне молодого лидера «Локомотива» Алексея Батракова. Он верит, что полузащитник сможет добиться больших достижений в европейском футболе.

— Новым Аршавиным он точно стать не сможет, Аршавин — это Аршавин, а Батраков — это Батраков. Пусть остаётся собой и показывает высокий уровень футбола. Надеюсь, что в силу возраста это не изменится и парень будет дышать футболом, выйдет на ещё более высокий уровень в ближайшие годы и уедет покорять Европу.

— Верите, что у Батракова может получиться что-то действительно большое в Европе?

— Конечно, верю, — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».