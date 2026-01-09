Объявлен рейтинг футболистов, против которых чаще всего нарушают правила в РПЛ

Статистический телеграм-канал РУСТАТ составил рейтинг футболистов Мир Российской Премьер-Лиги, против которых чаще всего нарушали правила в первой части сезона-2025/2026. Первое место в списке занял полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко. Против аргентинца было совершено 49 фолов.

На второй строчке в рейтинге расположился Джон Кордоба из «Краснодара» — на колумбийце нарушали правила 48 раз. Замыкает тройку хавбек «Динамо» Бителло (46 фолов).

Топ-10 футболистов, на которых чаще всех нарушают правила в текущем сезоне РПЛ:

1. Эсекьель Барко – 49 фолов.

2. Джон Кордоба – 48 фолов.

3. Бителло – 46 фолов.

4. Мирлинд Даку – 45 фолов.

5. Густаво Мантуан – 44 фола.

6. Вильмар Барриос – 44 фола.

7. Виктор Са – 41 фол.

8. Матвей Кисляк – 41 фол.

9. Лечи Садулаев – 40 фолов.

10. Эгаш Касинтура – 39 фолов.