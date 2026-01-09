Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не очень хорошо». Ван Дейк — о поведении Мартинелли в матче «Арсенала» с «Ливерпулем»

«Это не очень хорошо». Ван Дейк — о поведении Мартинелли в матче «Арсенала» с «Ливерпулем»
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с травмой защитника «красных» Конора Брэдли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (0:0). Конор получил повреждение на пятой компенсированной минуте встречи. Футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли подумал, что соперник симулирует, и попытался выпихнуть его за пределы поля. В итоге Брэдли унесли с поля на носилках.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

«Конор боролся за мяч после длинной передачи, а затем упал. Мартинелли оттолкнул его с поля, а наши игроки отреагировали на это. Все были недовольны этим моментом, что вполне понятно. Для Конора всё это выглядит не очень хорошо. Для Мартинелли тоже.

Но мы сосредоточены на Брэдли. В ближайшие сутки он пройдёт медобследование, а там будет видно, что к чему», — приводит слова ван Дейка журналист Джеймс Пирс в социальной сети X.

Материалы по теме
Арне Слот ни разу не уступил «Арсеналу» за четыре матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android