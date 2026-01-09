«Это не очень хорошо». Ван Дейк — о поведении Мартинелли в матче «Арсенала» с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с травмой защитника «красных» Конора Брэдли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (0:0). Конор получил повреждение на пятой компенсированной минуте встречи. Футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли подумал, что соперник симулирует, и попытался выпихнуть его за пределы поля. В итоге Брэдли унесли с поля на носилках.

«Конор боролся за мяч после длинной передачи, а затем упал. Мартинелли оттолкнул его с поля, а наши игроки отреагировали на это. Все были недовольны этим моментом, что вполне понятно. Для Конора всё это выглядит не очень хорошо. Для Мартинелли тоже.

Но мы сосредоточены на Брэдли. В ближайшие сутки он пройдёт медобследование, а там будет видно, что к чему», — приводит слова ван Дейка журналист Джеймс Пирс в социальной сети X.